Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 Büyük Britanya Grand Prixs'inde pole pozisyonu Russell'ın - Motor Sporları Haberleri

        F1 Büyük Britanya Grand Prixs'inde pole pozisyonu Russell'ın

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Britanya'da pole pozisyonu Russell'ın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mercedes pilotu George Russell, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

        Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 25.819 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

        Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 0.171 farkla 2'nciliği, pisti liderden 0.211 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise 3'üncülüğü elde etti.

        52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği