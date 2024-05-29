Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki! - Motor Sporları Haberleri

        F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki!

        İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yapılan katliama sessiz kalmadı ve konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

        39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

        Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat