Fabio Silva resmen Dortmund'da!
Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers'dan Fabio Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Giriş: 29.08.2025 - 22:59 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:04
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Porto, Anderlecht, PSV ve Rangers formaları giyen santrafor, Wolverhampton'da 72 maçta 5 gol kaydetti.
Alman basınına göre, Borussia Dortmund bu transfer için 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
