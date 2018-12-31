Olay saat 18.30 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında meydana geldi. Evli ve 4 aylık çocuk babası olan İsmail Müsellimli, fabrikada çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, Müsellimli'yi sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Müsellimli'nin durumunun ağır olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Müsellimli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İsmail Müsellimli’nin cesedi nöbetçi savcının yaptığı ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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