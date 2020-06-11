HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla Messenger Kids’i Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu. Bugün itibariyle, Türkiye’deki ebeveynler çocuklarının arkadaşlarıyla bağlantı kurması için Google Play, Apple App ya da Amazon App mağazaları üzerinden Messenger Kids’i indirebiliyor.

Sosyal ağdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Facebook’un çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanlarından oluşan Gençlik Danışmanları (Youth Advisors) ekibinin geliştirdiği Messenger Kids ilk kez 2017 yılında, çocuklarının arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü bir ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik bir platform olarak faaliyete geçti. Ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması, aynı zamanda Türkiye’de sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği ve yaz tatilinin yaklaştığı bu süreçte ebeveynler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor” denildi.

REKLAM GÖSTERİLMEYECEK

Ebeveyn kontrolü özelliklerinin ön planda olduğu, ancak Türkiye’deki çocuklara çevrimiçi ortamda nasıl bilinçli bir şekilde bağlantı kurabileceklerini de göstermeyi hedefleyen bir hizmet sunmak isteyen Facebook, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol’a danışarak Messenger Kids’in Türkiye lansmanı öncesinde Ulukol başkanlığında bir ebeveyn yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Kendim de bir ebeveyn olarak, çocuklarım çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken ve iyi zaman geçirirken onların güvenliğinden endişe duymamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids’i Facebook olarak Türkiye’de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

UYKU MODU İLE KONTROL EBEVEYNLERDE

Uygulamanın sadece yakın arkadaşlar, aile bireyleri ve ebeveynlerin onayladığı kişilerle etkileşime izin verdiği ve uygulamada reklamların yer almayacağını belirten Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Çevrimiçi Güvenlik Politikaları Başkanı Sylvia Musalagani, ebeveynlere çocuklarının uygulamayı hangi günlerde ve saat aralıklarında kullanabileceğini belirleme fırsatı sunan Uyku Modu özelliğininin de bulunduğunu belirtti.

'UYGULAMALARIMIZ 13 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN TASARLANMAMIŞ AMA...'

Facebook’un çocuklara sevdikleriyle bağlantı kurabilecekleri bir alan sunarken aynı zamanda onları platformlarında güvende tutma konusuna verdiği öneme değinen Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür de Messenger Kids ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Her ne kadar Facebook ve Instagram gibi uygulamalarımız 13 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmamış olsa da, ebeveyn kontrolünü sağlarken aynı zamanda çocuklara çevrimiçi alanda bilinçli bir şekilde bağlantı kurabilmeyi öğretecek bir platform kurma fikri her zaman aklımızın bir köşesinde vardı. Bu doğrultuda, çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanları danışmanlığında 2017 yılında Messenger Kids’i hayata geçirdik. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerle ve uzmanlarla diyaloglarımıza devam ederek tüm aileler için kullanışlı olacak bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiğimizden emin olduk. Koronavirüs pandemisi ve tüm yaz devam edecek sosyal mesafe uygulamaları ile de birlikte, bu ‘dijital oyun alanı’nı Türkiye’deki ailelerle de paylaşmanın zamanının geldiğine inanıyoruz.”

Prof. Dr. Betül Ulukol ise “Çocuklarımız interneti ve yeni medya uygulamalarını kullanırken onlara güvenli bir ortam oluşturmak, bu ortamdaki etkinliklerini izlemek ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında da en doğru müdahaleyi yapmak bizlere düşüyor. Bu bağlamda ebeveynlerin çocuklarının olduğu kadar kendilerinin de interneti güvenli ve etkin kullanabilmeleri için dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri, çocuklarına örnek olacak davranışlar sergilemeleri son derece önemli" dedi.