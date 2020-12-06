Fahrettin Altun'un eşi: Tek maaşım var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, kendisi hakkında yapılan yorumları paylaşarak, "Tek maaşım var. CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye tecavüzleri korkusuzca konuşanları sindirmek ve susturmak için dört koldan saldırıyorsunuz. Belli ki emir gelmiş. O gündem değişmez, çırpınmayın!" dedi.