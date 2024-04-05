2017'de Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen'den, eşi ve oğlu Karan ile yeni paylaşımlar geldi.

"BİZE YETERİNCE ZAMAN AYIRIYOR"

Fahriye Evcen, daha önce verdiği bir röportajda, Eşi Burak Özçivit'in yoğun çalıştığını ve her hafta bir ülkede olduğunu ifade etmişti. Evcen; "Bayağı geziyor. Burak'a güzel talep var. O da severek katılıyor. Bu tempoya alışkınız ama Burak ilgili bir baba ve ilgili bir eş. Yeterince bize zaman ayırıyor" açıklamasını yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram