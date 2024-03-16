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        Haberler Magazin Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni paylaşımlar

        Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni paylaşımlar

        Fahriye Evcen, oğlu Kerem ile çektiği yeni fotoğrafı "Benim her şeyim" notuyla takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:32
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        'Çalıkuşu' adlı dizide başrol arkadaşı Burak Özçivitle 2017'de evlenen Fahriye Evcen'in bu evlilikten Karan ve kerem adında iki çocukları olmuştu.

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        Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Fahriye Evcen, son olarak küçük oğlu Kerem'le birlikte kamera karşısına geçti.

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        "BENİM HER ŞEYİM"

        Bir arkadaşının doğum günün kutlamak için arkadaşlarıyla buluşan Fahriye Evcen, Kerem ile olan paylaşımını "Benim her şeyim" notunu düştü.

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        Daha önce de eşi Burak Özçivit'le ekran karşısına geçen Evcen, setten ve Uludağ tatilinden Kerem'i takipçileriyle paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Fahriye Evcen
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