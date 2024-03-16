Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni paylaşımlar
Fahriye Evcen, oğlu Kerem ile çektiği yeni fotoğrafı "Benim her şeyim" notuyla takipçileriyle paylaştı
'Çalıkuşu' adlı dizide başrol arkadaşı Burak Özçivitle 2017'de evlenen Fahriye Evcen'in bu evlilikten Karan ve kerem adında iki çocukları olmuştu.
Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Fahriye Evcen, son olarak küçük oğlu Kerem'le birlikte kamera karşısına geçti.
"BENİM HER ŞEYİM"
Bir arkadaşının doğum günün kutlamak için arkadaşlarıyla buluşan Fahriye Evcen, Kerem ile olan paylaşımını "Benim her şeyim" notunu düştü.