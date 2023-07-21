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        Haberler Magazin Fahriye Evcen'den tekne pozları! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle büyüledi!

        Fahriye Evcen'den tekne pozları! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle büyüledi!

        Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Fahriye Evcen'in son pozları...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 12:31
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        Şimdilerde eşi Burak Özçivit, oğulları Kerem ve Karan ile tekne tatilinin keyfini çıkaran Fahriye Evcen, mutlu anlarından çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Güzel isim pozlarıyla övgü dolu yorumlar alıyor.

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        İki çocuk annesi Fahriye Evcen tekne tatilin keyfini çıkarıyor. Sevilen oyuncu tatil pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen'in kusursuz fiziğiyle yayınladığı gönderilerine dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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        Fahriye Evcen'in son yayınladığı gönderilerine sevenlerinden 429 binden fazla beğeni ve 2600'ün üzerinde yorum geldi.

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        Fahriye Evcen'in gönderisinin altına takipçilerinden: "Abla sevgilim seni çok beğeniyor fotoğraf atmasan olur mu?", "İki çocuk annesi ama fiziği süper","Türk Monica Belluci resmen" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Fahriye Evcen'in son pozları...

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