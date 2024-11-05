Fahriye Evcen'in sokak 'defile'si tepki çekti
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Fransa tatilinde aynı kombiniyle 20 fotoğrafını paylaştı. Evcen'in bazı takipçileri, ünlü oyuncunun gösteriş yaptığını belirtti
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017'de evlenmişti. Çift, 2019'da Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, Instagram hesabına yeni fotoğraflar yükledi.
Eşiyle Fransa'nın Strasbourg kentine giden Fahriye Evcen, aynı kombiniyle 20 pozunu yayımladı.
Fahriye Evcen'in bazı takipçileri, ünlü oyuncunun gösteriş yaptığını belirtirken bazı takipçileri; "Üzerindeki kürk inşallah gerçek değildir" yorumunda bulundu.