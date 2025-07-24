Fahriye Evcen, tatil pozlarını paylaştı
Tatiline devam eden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bikinili karelerini paylaştı
Giriş: 24.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:43
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen de yaz sezonunu açtı.
Bir süredir tatilde olan Evcen, dinlenmenin ve denizin tadını çıkarıyor.
Oyuncu, son olarak şezlong üzerinde uzandığı ve ayakta durduğu anlara ait bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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İki çocuk annesi Evcen, fit görüntüsü ve zarif duruşuyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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