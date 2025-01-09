Hangi banka kaç TL esnaf kredisi veriyor? İşte esnaf kredisi veren bankalar
Üç banka, esnaflara özel kredi sağlıyor. Halkbank ve Garanti BBVA, faizsiz kredi desteği verirken, VakıfBank ise 1 yıl geri ödemesiz dönem ve yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman imkânı sunuyor. İşte, Ocak 2025 dönemine ait esnaf kredileri ve detaylar...
Üç banka esnaflara özel kredi imkânı sunuyor; Halkbank ve Garanti BBVA faizsiz kredi verirken, Vakıfbank ise 1 yıla kadar geri ödemesiz ve yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sağlıyor. İşte, Ocak 2025 esnaf krediler...
HALKBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 0 faizle başlayan oranlarda kredi veriyor. İşletme sermayesinde 750 bin TL'ye kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1,5 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.
GARANTİ BBVA'DAN FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ
Garanti BBVA kampanyasına göre esnaflar, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.