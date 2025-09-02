Yeni müşterilere faizsiz kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda beş farklı banka, yalnızca yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sağlıyor. 3 ila 6 ay vadeyle geri ödenebilen bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte faizsiz kredi fırsatı sunan bankaların listesi…
QNB
QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,
- 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.
- 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,
- 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,
- 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.
DENİZBANK
DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,
- 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.
ENPARA
Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.