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Fakir cosplay tutkunu adam sosyal medyayı kırıp geçiriyor!

Giriş: 31.01.2019 - 09:26 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Cosplay tutkunu Anucha Cha Saengchart, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla görenleri kahkahaya boğuyor. Düşük bütçe ile evdeki malzemeleri değerlendirip, kimi zaman da yaratıcılığını kullanarak cosplay fotoğrafları paylaşan adama çok güleceksiniz! İşte fakir taklitçiden seçme kareler...

  • 1Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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    Cosplay tutkunu Anucha Cha Saengchart, internette fenomen olmuş durumda. Cosplay (Anime karakterlerini ya da film, sinema vb. dünyasından kült karakterleri taklit etmek) tutkunu Anucha, çalışmalarını internette yayınlıyor. 

  • 2Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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    Görenleri kahkahaya boğan cosplay fotoğrafları sosyal medyayı etkisine almış durumda. 

  • 3Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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    İşin asıl komik kısmı ise, Anucha’nın cosplay çabalarının tamamının düşük bütçelerle, evdeki malzemelerle yaratılmış olması.

  • 4Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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    Öyle ki, kimi zaman ışın kılıcı yerine arkadan yansıyan buzdolabı ışığını kullanıyor, kimi zaman ise bir çatal ile Wolverine oluveriyor.

  • 5Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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    İşte Anucha’nın cosplay fotoğrafları!

  • 6Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 7Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 8Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 9Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 10Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 11Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 12Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 13Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 14Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 15Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 16Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 17Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 18Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 19Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 20Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 21Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 22Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 23Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 24Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 25Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 26Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 27Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 28Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 29Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 30Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 31Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 32Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 33Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    33|71
  • 34Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 35Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 36Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    36|71
  • 37Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 38Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 39Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 40Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 41Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 42Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 43Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 44Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 45Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 46Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 47Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 48Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    48|71
  • 49Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    49|71
  • 50Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 51Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    51|71
  • 52Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    52|71
  • 53Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    53|71
  • 54Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    54|71
  • 55Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    55|71
  • 56Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    56|71
  • 57Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    57|71
  • 58Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    58|71
  • 59Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    59|71
  • 60Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    60|71
  • 61Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    61|71
  • 62Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    62|71
  • 63Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    63|71
  • 64Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    64|71
  • 65Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    65|71
  • 66Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    66|71
  • 67Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    67|71
  • 68Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
    68|71
  • 69Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 70Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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  • 71Fakir cosplay tutkunu sosyal medyayı kırıp geçiriyor! Cosplay nedir?
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