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Almanya Stuttgart ve Türkiye’de Çorlu’da üretim faaliyetlerine devam eden Fakir Hausgeräte, Orhanlı’da bulunan 37 dönüm arazisine 30 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapma kararı aldı. Toplam 25 bin metrekarelik kapalı alanda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, biyoteknoloji, Bluetooth ve IOT (nesnelerin interneti) teknolojili ürünlerin üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başlanacak. Tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 75’inin Avrupa, Amerika ve Rusya pazarına ihraç edilmesi hedefleniyor.



Yakın dönemde Deloitte Digital ile birlikte stratejik bir çalışmayı hayata geçiren Fakir Hausgeräte, başta Türkiye pazarı olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm pazarlara yönelik yeni hedefler belirledi. Fakir Hausgeräte 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye pazarı cirosunu üç kat artırmayı ve yeni tesisinin de katkısıyla üç milyonu aşkın katma değeri yüksek ürün satışına ulaşmayı hedefliyor.

“E-TİCARETTE BÜYÜMEYİ BAŞARACAK BİR YAPI KURDUK”



Alman mühendisliği ve teknolojisini yerel pazarda yaygınlaştırdıklarını, 1996’dan bu yana Almanya’nın yanı sıra Çorlu’daki makina fabrikasında da üretim yaptıkları Fakir Hausgeräte’yi Türkiye’nin en güvenilen küçük ev aletleri markalarından biri yaptıklarını belirten Fakir Hausgeräte Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan, yeni hedeflerini şöyle aktardı: “Modern işletmeciliğin şartlarından biri reformist ve dinamik olmaktır. Günün ve geleceğin şartlarına ayak uyduracak adımları atabilme becerisini ve kararlılığı gösterebilen markalar, genç neslin de sevdiği markalara dönüşebilir. Yeni yaşam tarzları ve yeni ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmet geliştiremeyenler rekabette hep geride kalır. Bu gerçekten hareketle biz de Fakir Hausgeräte markamızın ürün segmentasyonunda, şirketimizin organizasyon yapısında ve satış ve pazarlama kanallarında bir dizi yenilik yapma kararı aldık. Çok kısa sürede yeni ürünlerimiz ve yeni satış kanallarımız tüketicimizin karşısına çıkacak.”



Yenilikten bahsedildiğinde eskinin terk edileceği fikrinin oluştuğunu ancak yeni dönemde bayileri ve tedarikçileri ile kol kola yürümeye devam edeceklerini ifade eden Ali Zeki Saruhan şunları söyledi: “Yeni mağazacılık konseptine, e-ticarete ve organize kanallarda büyümeye dönük ciddi yatırım yapma kararını aldık. Bu alanda çok rekabetçi adımlar atıyoruz. Ancak geleneksel kanalları terk etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Tam aksine, yeni organizasyon yapımızı geleneksel kanalı terk etmeden e-ticarette büyüyecek şekilde kurduk. Tüm kanalları kapsayacak güce ve ekibe sahibiz.”

“AR-GE VE ÜR-GE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Saruhan ayrıca; “Bugün Almanya ve Türkiye’den 80 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir markayız. Bildiğiniz gibi Saruhan Holding olarak 1999 yılından bu yana Çorlu’da faaliyet gösteren tesisimiz ile kimyevi hammaddeleri ve temizlik kimyasalları üretip ihraç ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra Fakir’deki hedefimiz başta Türkiye pazarı olmak üzere tüm pazarlarda güvenilir, aranan ve sevilen bir marka olmaya devam etmek ve elbette tüm pazarlardaki payımızı artırmak. Bu doğrultuda en güçlü yönümüzün Alman ve Türk karma ekiplerin omuz omuza çalıştığı çok kültürlü bir marka olmamız olduğuna inanıyorum.” dedi. Ali Zeki Saruhan şunları kaydetti: “Almanya’da 1933 yılından bu yana var olan üretim ve Ar-Ge merkezimizin yanı sıra 2011 yılında Türkiye’de de yeni bir Ar-Ge merkezi kurduk. Merkezimizde yapılan çalışmalarla bugün hem yeni ürün geliştirmeleri hem de mevcut ürünlerin yeni ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda iyileştirilmeleri üzerine çalışmalar yürütülüyor