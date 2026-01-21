'Fanteziler' oyunu 2 Şubat'ta Maximum Uniq'te

Art-Niyet tiyatro grubu, Fransız oyun yazarı ve senaristi, Fransa’da en çok oyunu sahnelenen Jean Pierre Martinez’in “Fanteziler” adlı oyununu Türkiye’de ilk kez sahneliyor. Yönetmenliğini Mehmet Açar'ın yaptığı, başrolleri Özden Dilek Karakışla ile Aydın Soysal'ın paylaştığı oyun 2 Şubat'ta Maximum Uniq Box, 7 Şubat Ortaköy Afife Jale, 16 Şubat Moda Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

Bugüne kadar 113 oyunu sahnelenen, eserleri İngilizce, İspanyolca ve Portekizce’ye çevrilen Jean Pierre Martinez, “Fanteziler” oyununun Türkiye’de sahnelenmesi konusunda şunları söyledi: “Fanteziler, romantik bir komedi... ve biraz da sürrealist. Aşk, biraz tiyatro gibidir: en güzel an, perdenin açılmasından hemen öncedir. Karanlığa gömülürsünüz ve bir süreliğine, keşfetmek üzere olduğunuz tüm o harika şeyleri hayal edersiniz. Ne göreceğinizi bilmezsiniz ve her şey hâlâ mümkündür. Bu oyun ilk kez Türkiye’de sahnelenecek. Bundan büyük mutluluk duyuyorum ve Türk seyircileriyle birlikte ben de heyecanla oyunun sahnelenmesini bekliyorum.”

Afiş tasarımını Buse Soysal'ın, müziklerini Emre Omacan'ın, ışık uygulamasını Ünal Hakverdi'nin yaptığı oyunun biletleri, Biletix, Biletinial ve tiyatrolar.com.tr'de satışa çıktı.