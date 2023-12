Farah Nabulsi: Duygusal bir travmaydı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali'nde, Farah Nabulsi'nin 'The Teacher' filmi gösterildi.

Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Farah Nabulsi, filmi Batı Şeria'da çektiğini belirterek, "Bu çok sert bir gerçeklikte geçen bir hikâye. Bu bir dönem draması değil. Çok uzun zaman önce yaşanmış bir şey de değil. Bu nedenle bu 'çok sert bir gerçeklik' dedim ve biz o zorlu şartlarda çekim yaptık" dedi.

Farah Nabulsi, çekimler sırasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve bunların da filme yansıdığını kaydetti.

Kendisine yönelik bir tehdit olup olmadığının sorulması üzerine de Farah Nabulsi, hiç tehdit almadığını ancak filmle ilgili pozitif bir makale yazan gazetecinin tehdit edildiğine dikkati çekti.

Farah Nabulsi, 2021'de kendisine BAFTA ödülünü kazandıran 'Al-Hadiya' adlı kısa filmiyle 30'un üzerinde festivalden ödül kazandı. 'Al-Hadiya' ve 'The Teacher' filmlerinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenen Nabulsi, ayrıca 'Oceans of Injustice' ve 'Today They Took My Son' adlı filmlerin senaryolarına da imza attı.

Fotoğraflar: AA