Farah Zeynep Abdullah'ın güneş tatili
Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Gölköy'deki bir plajda görüntülenen oyuncu, gün boyunca güneşlendi
Giriş: 19.06.2024 - 08:28 Güncelleme: 19.06.2024 - 08:28
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için soluğu Gölköy'de aldı
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Bir plajda yaklaşık 4 saat boyunca kahverengi bir elbise ile oturan Farah Zeynep Abdullah, arkadaşları denize girerken bile eşlik etmedi.
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Yaklaşık 4 saatlik bir bekleyişin ardından sıcağa daha fazla dayanamayan Farah Zeynep Abdullah, üzerindeki elbiseyi çıkardı.