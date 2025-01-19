Farah Zeynep Abdullah, moralinin bozuk olduğunu söyledi

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Nişantaşı’nda kuaför çıkışı görüntülendi. Yeni saç şekliyle dikkat çeken oyuncunun keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, moralinin bozuk olmasının sebebini açıkladı. Abdullah; “Köpeğimin durumu kötü, o yüzden biraz moralim bozuk. Vallahi yalan değil. Çok üzgünüm, keyfim yok o yüzden” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.