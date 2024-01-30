Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Farklı bir lezzet arayanlara nefis öneri! Domates dolması tarifi!

        Farklı bir lezzet arayanlara nefis öneri! Domates dolması tarifi!

        Geleneksel dolma tariflerine farklı bir tat katmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyoruz: Domates dolması! Bu tarif, lezzetli domateslerin içini doldurarak sofranıza hem görsel bir şölen hem de enfes bir lezzet sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Farklı bir lezzet arayanlara nefis öneri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanan domates dolması, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanların favorisi olmaya aday. İster ana yemek olarak sunun, ister yanında yoğurtla servis edin, domates dolması sofranıza şıklık ve lezzet katacak.

        DOMATES DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

        Malzemeler:

        • 4 adet domates (tercihen Çanakkale ve büyük boy)
        • 300-400 gram koyun döşü kıyması
        • 2 çorba kaşığı tereyağı
        • 4 adet soğan
        • 1 çay bardağı pirinç
        • 1 kahve fincanı su
        • 8-10 dal maydanoz
        • 8-10 dal nane
        • 3-4 dal dereotu
        • Tuz, karabiber
        • 2 adet orta boy domates
        • Et suyu
        REKLAM

        DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR?

        Büyük boy domateslerin sap kısımlarını ve kapaklarını kesin. Dolma içini hazırlamak için; Soğanları ince ince kıyın. Kıymayı, yıkanıp süzülmüş pirinci, tereyağının yarısını, kıyılmış yeşillikleri ve baharatı karıştırın. Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını eritip dolma içini 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. Domateslerin içlerini boşaltın, tuz ile hafifçe ovun ve ters çevirerek fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

        Domateslerin içini hazırladığınız dolma içi ile doldurun. Dolmaların üzerini kapakla kapatın. Tencereye domatesleri dizin. Dolmaların yarısına gelecek kadar et suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Yarım saat pişirdikten sonra fırına aktarın. 200 dereceye ayarlı fırında, üzeri açık olarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurtla birlikte sıcak servis yapın

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Göz bebeğinden vücudun röntgenini çeken cihaz!
        Göz bebeğinden vücudun röntgenini çeken cihaz!
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası