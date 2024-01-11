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        Haberler Yemek Yapma Farklı kültüre yolculuk: Asya usulü kızarmış pilav tarifi

        Farklı kültüre yolculuk: Asya usulü kızarmış pilav tarifi

        Her akşam makarna ve pilav yapmaktan sıkıldınız ve daha farklı bir tarif mi istiyorsunuz? Karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayarak ana yemeğinizin yanında tüketebileceğiniz bir şey arıyorsanız bu tarif tam size göre. İşte sizin için, kolay kızarmış pilav tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:44
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        Asya'nın mutfak kültüründen ilham alarak hazırlanan kızarmış pilav tarifi, insanları farklı bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Geleneksel Asya sosları kullanılarak yapılan bu tarif, sofranıza eşsiz bir dokunuş katacak. İşte, kolay kızarmış pilav tarifi...

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        KIZARMIŞ PİLAV

        Malzemeler (4 kişilik)

        1 su bardağı beyaz pirinç

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        2 yumurta

        1 havuç (soyulmuş ve rendelenmiş)

        2 adet ince dilimlenmiş soğan

        Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

        1 yemek kaşığı soya sosu

        3

        Yapılışı:

        Pirinci büyük bir tencerede kaynar suda 12 dakika kadar pişirin. Süzün ve soğumaya bırakın.

        Yağı yapışmaz wok veya büyük kızartma tavasında orta ateşte ısıttıktan sonra çırptığınız yumurtayı ekleyin ve döndürerek omlet yapın. Doğrama tahtasına aktarın ve biraz soğumasını bekledikten sonra rulo yapıp ince ince dilimleyin.

        4

        Tavaya rendelediğiniz havuçları ekleyin. 1 dakika karıştırarak kızarttıktan sonra soğanı, bezelyeyi ve pirincinizi de koyun. Karıştırarak 3-4 dakika daha pişirin.

        Son olararak kestiğiniz yumurtayı ve soya sosunu ekleyin. Tamamen ısıtılana kadar karıştırın. Üstüne isteğe bağlı olarak susam ve yeşil soğan serpebiilirsiniz. Bir tabağa aktarın ve servis yapın.

        Kaynak: Taste

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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