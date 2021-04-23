2 milyarlık tarihi vurgunla yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer, Habertürk'e şunları söyledi:

“Vallahi benim televizyonlardan haberim oldu ama dün bütün televizyonlar geleceğini söylüyor. Ben kendisiyle ne görüştüm ne de konuştum. Beni aramıyor. Ben hiç ihtimal vermiyorum, inanamıyorum. Kendisi bizimle yaşıyordu ama annem 100 yaşında olduğu için pandemi sebebiyle çok gelip gitmiyordu"

"UFAK TEFEK SORUNLARIM VAR DUA EDİN"

Lüks hayatı ve reklamlarında oynattığı ünlü isimlerle de ismi anılan Fatih Özer ile ilgili babası, "Bu olay olmadan önce bir pazar günü bize iftar yapmaya gelmişti; ancak hiçbir şey söylemedi ya da herhangi bir eşyasını almadı. Bize gideceğini söylemedi, biraz durgundu, 'ufak tefek sorunlarım var dua edin, kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun' dedi" ifadelerini kullandı.