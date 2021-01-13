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Faruk K.: 1 milyon az, siz üç katını yazın!

Şarkıcı Faruk K., önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yeni reklam filminde 1 milyon TL ücret aldığı konuşulan Faruk K., "Siz üç katını yazın. O kadar az almadım" diyerek, kahkaha attı

Faruk K.: 1 milyon az, siz üç katını yazın! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 20 yıl sonra 'Azar Azar' şarkısını yeniden seslendiren Faruk K., uzun süre sonra ortaya çıktı. Faruk K., önceki gün Nişantaşı'nda kedileri beslerken görüntülendi.

Sokak hayvanlarını besledikten sonra muhabirlerle sohbet eden sanatçı, şarkısı ve yeni reklam filmi hakkında konuştu. 1 milyon TL ücret aldığı konuşulan Faruk K., "1 milyon az, siz üç katını yazın. O kadar az almadım" diyerek, kahkaha attı.

Kazandığı para hakkında konuşan Faruk K., "Reklam parasıyla anneme küçük bir yazlık aldım. Zaten sokak hayvanlarını her zaman besliyordum. 'Reklam çekimi olursa daha çok kediyi besleyeceğim' diye kendime söz vermiştim. Onlara yaklaşık bir yıllık mama stoğu yaptım" dedi.

Pandemi döneminde hep evde olduğunu belirten şarkıcı, "Zaten hepimiz doğal olarak evdeyiz. O yüzden sokak hayvanlarımızı unutmayalım" açıklamasını yaptı.

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