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Şarkıcı, “2001'de Azar Azar'la tanındım ama o şarkı bana para kazandırmadı. 2002'de 'Honki Ponki' şarkısı bana festivallerin kapısını açtı, oturduğum evi onlardan kazandığım parayla aldım” açıklamasında bulundu.