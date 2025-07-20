Fas bayrağı nedir? Fas bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

Fas Krallığı'nın bugünkü bayrağı, 17 Kasım 1915'te Sultan Yusuf tarafından imzalanan bir kraliyet kararnamesi (Dahir) ile resmiyet kazanmıştır. Bu tarih, bayrağın modern formunun başlangıcı olsa da, onu oluşturan unsurların kökeni çok daha eskilere dayanır. Bayrağın ana rengi olan kırmızı, 17. yüzyıldan beri ülkeyi yöneten Alevi (Alaouite) Hanedanı'nın rengidir ve yüzyıllar boyunca Fas'ı temsil etmiştir. 20. yüzyılın başlarında, özellikle denizcilikte diğer ülkelerin düz kırmızı bayraklarıyla karışıklık yaşanması üzerine, bayrağa ayırt edici bir sembol eklenmesine karar verilmiştir. Bu sembol olarak, hem İslam kültüründe hem de Fas tarihinde önemli bir yeri olan yeşil renkli Süleyman'ın Mührü seçilmiştir. Bu nedenle Fas bayrağı anlamı, hanedanlığın gücü ile inancın bilgeliğini birleştiren bir ulusal kimliği yansıtır.

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KIRMIZI SANCAĞIN TARİHSEL YOLCULUĞU

Fas bayrağının zeminini oluşturan parlak kırmızı rengin seçimi tesadüfi değildir. Bu renk, 1666 yılından beri Fas'ı yöneten ve kökenini Hz. Muhammed'in soyuna dayandıran Alevi Hanedanı ile doğrudan ilişkilidir. Hanedanlığın kurucuları, Mekke'nin Şerifleri ile olan bağlarından dolayı kırmızı rengi kendi sancakları olarak benimsemişlerdir. Bu nedenle, yüzlerce yıl boyunca düz kırmızı bir bayrak, Fas Sultanlığı'nın ve monarşinin gücünün bir sembolü olarak kullanılmıştır. Bu bayrak, ülkenin bağımsızlığını, hükümdara olan sadakati ve halkın cesaretini temsil ediyordu.