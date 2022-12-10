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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu!

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelen Fas, En-Nesyri'nin golüyle rakibini saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Fas, dünya kupaları tarihinde yarı finale yükselme başarısı gösteren ilk Afrika takımı oldu

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  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    2022 Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla herkesin takdirini toplayan ve tarihinde ilk kez yarı finale kalan Fas Milli Takımı, turnuvaya damgasını vurmaya devam ediyor.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ve üçüncüsü Belçika'nın yer aldığı F Grubu'ndan 7 puanla lider çıkan Faslı teknik adam Walid Regragui yönetimindeki "Atlas Aslanları", turnuvaya yakışan oyunları, renkli tribünleri, maç sonrası sevinçleri ve aile bağlarıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak başladığı kupada, Belçika'yı Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss ve Zakaria Aboukhlal'in golleriyle 2-0 yenen Fas, neler yapabileceğinin sinyallerini de verdi.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Son maçta Kanada'yı Hakim Ziyech ve Youssef En Nesyri'nin golleriyle geçen Kuzey Afrika temsilcisi, kalesinde tek golü bu mücadelede gördü.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    İspanya'ya karşı son 16 turu maçına çıkan Fas, 12 yıl önce turnuvada şampiyonluğa ulaşan rakibini seri penaltı atışlarıyla evine gönderdi. İspanya'nın üç atıştan da yararlanamadığı penaltılarda, Madrid doğumlu Achraf Hakimi'nin golünde turun gelmesi, sosyal medyada da en çok paylaşılan bilgilerden oldu.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    PORTEKİZ'İ DE DEVİRDİ

    Tarihinde ilk kez çıktığı çeyrek finalde EURO 2016 şampiyonu olan ve turnuvanın da favorilerinden olan Portekiz'le karşılaşan Fas rakibini de En-Nesyri'nin golüyle saf dışı bırakmayı başardı.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Maça as stoperi Aguerd ve sol beki Mazraoui'den yoksun çıkan Fas, buna rağmen görkemli oyununu sürdürdü ve rakibine net fırsatlar vermedi. 
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Portekiz'in bulduğu tehlikelerde ise kalesinde devleşen Bono, yıldızlarla dolu Portekiz'e gol şansı tanımayınca Fas maçı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. 
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas hem ülke hem de kıtası için büyük bir başarıyı sağlamış oldu.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    GOLDEN SONRA SECDEYE YATTI

    42. dakikada Yahia Attiyat'ın soldan açtığı ortaya iyi yükselen Youssef En-Nesyri, Diogo Costa'dan önce topa dokunarak ağları havalandırdı. Golden sonra secdeye yatan En-Nesyri'nin gol sevinci de dikkat çekti. 
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Fas Milli Takımı, İspanya'yı penaltılarla geçtikten sonra da sırtlarında Fas ve Filistin bayraklarıyla toplu halde secdeye gitmişlerdi. 
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Öte yandan Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan Faslı oyuncu olan Youssef En-Nesyri, turnuvada çektiği üç isabetli şutu da gole çevirmeyi başardı. 
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    MAÇLARI "EVİNDE" OYNUYOR

    İlk kez bir Arap ülkesinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Faslı futbolcular, bütün maçlarda seyirci desteğini arkalarında hissetti.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Katar'da 15 binden fazla Faslı'nın yaşadığı tahmin edilirken, coğrafi avantaja da sahip çok sayıda Faslı futbolsever turnuvada takımlarını desteklemek için Doha'ya geliyor.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Fas'ın maçlarına ilgi o kadar fazla ki, federasyon son 16 turundaki İspanya mücadelesi için 5 bin bilet daha temin etmek zorunda kaldı.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Teknik direktör Regragui de, "Evimizde olduğumuzu hissediyoruz. Tribünlerdeki Faslı ve Arap taraftarlar, yorgun hissettiğimizde bize güç verdi. Burada olmasalardı bir sonraki tura geçemezdik." diyerek taraftarların desteğine dikkati çekti.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    İLKLERİ YAŞIYORLAR

    Fas Milli Takımı, İspanya'yı penaltılarla geçerek tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldıktan sonra Portekiz'i ise 90 dakikada yenerek bir ilki daha başardı.

     
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Galip geldikleri ve tur atladıkları maçlardan sonra büyük sevinç yaşayan ve taraftarlarının bulunduğu tribüne giden Faslı futbolcular, sırtlarında bayraklarla toplu halde secdeye gitti.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Faslı oyuncular, İspanya maçının ardından sahada açtıkları bayrakla da Filistin'e desteklerini gösterdi.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı olduktan sonra yarı final gören ilk Afrika takımı oldu. 
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    REGRAGUI'DEN "AZ ZAMANDA ÇOK İŞ"

    Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrikalı teknik direktör olan Faslı Walid Regragui, turnuvanın başlamasına 3 aydan az bir süre kala takımın başına geçti.

     
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Vahid Halilhodzic'in ayrılmasının ardından 31 Ağustos'ta göreve başlayan 47 yaşındaki teknik adam, turnuvaya kadar sadece 3 hazırlık maçı yapabildi. Regragui yönetimindeki Fas, bu karşılaşmalarda Şili ve Gürcistan'ı yenerken, Paraguay ile berabere kaldı.
  • Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu! 2022 Dünya Kupası haberleri

    Regragui, selefi Halilhodzic tarafından kadro dışı bırakılan Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech'i yeniden çağırarak takımını güçlendirdi.

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