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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

2022 Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fas Milli Takımı, başkent Rabat'ta coşkuyla karşılandı. Fas Kralı ise başarılarından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi

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AA / HABERTURK.COM
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

     Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Kral 6. Muhammed milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

    Fas Kralı'nın tüm milli takım ekibine kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
  • Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

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