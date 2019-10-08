Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı. Kasımpaşa Futbol Planlama ve Gelişim Direktörü Serkan Reçber de programın konuğu oldu ve spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın Süper Lig lideri Alanyaspor'u 2-0 kazandığı maçı yorumlayan Serkan Reçber, "Bir düzelme görünüyor ancak tam anlamıyla ikna edici mi tartışmak lazım. Wolverhampton ve Alanyaspor maçındaki oyunun, alışkanlıkları üzerinden bir oyuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. O neydi, Abdullah Avcı'nın ısrar ettiği, Beşiktaş oyuncu grubunun oynayamadığı, taraftarın da memnun olmadığı ortamda Avcı, futbolcu grubuyla yaptığı toplantı neticesinde oyuncuların da fikrini alarak bir oyun planına çalıştı. 4-2-3-1'e yakın bir dizilimle ilk deneme Wolverhampton maçındaydı, Alanyaspor'da da benzer bir durum vardı. Dorukhan kardeşimize de geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI: BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HAKEM REZALETİNİ KİMSE BAHSETMEDİ

Fatih Altaylı da Beşiktaş'ın aldığı galibiyetle ilgili olarak şunları söyledi:

"Beşiktaş sahada mı kazandı acaba o maçı? Türkiye'nin bana göre en kirli lig başlangıcını yaşıyoruz. Bütün maçların nasıl bitmesi gerektiğiyle ilgili kararlar bana sorarsan hocalar ve futbolcular tarafından değil dışarıdan birileri tarafından veriliyor gibi geliyor bana. Hiç kimse niyeyse Beşiktaş-Alanyaspor maçındaki hakem rezaletinden bahsetmiyor? O maçta yaşananlar, atıyorum Galatasaray maçında yaşansaydı Beşiktaş'ın Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Fikret Orman neler yapardı kim bilir? Ben demiyorum, Emin Çağlar diyor. Net kırmızı kart, net penaltı verilmedi. Bir sürü şey verilmiyor, Beşiktaş kazandı ve 'Şahane oynadı' Ne şahane oynaması ya? İstatistiklere baktığında Alanyaspor'un daha iyi oynadığını rakamlar da söylüyor. Ve Alanyaspor, ne yaptığını Beşiktaş'tan çok daha iyi biliyor"

"AVCI'NIN BAŞARILARI SORGULANAMAZ ÇÜNKÜ YOK"

"Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör var, 'Kariyerim' sorgulanamaz diyor. Hangi başarı? Ne yaptın? Birisi desin ki Abdullah Avcı'nın şu şu başarıları var! Milli Takım'a gittin madara oldun. Başakşehir'in başına geçtin, çeşitli ilişkilerle 4 sene geçirdin, bunun iki senesinde ciddi çuvalladın, diğer takımların düşüşüyle beraber bir nebze toparladın ve yandan da kollanarak, en tepelerden Başakşehir forması giyip desteklenerek. Ne oldu? Altına ettin. Önüne tepsiyle gelmiş... Sen kimsin de başarıdan bahsediyorsun? Büyük bir züppelik, ukalalık içerisinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' Doğru, çünkü yok. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Pardon altyapılarda başarısı var, üstyapıda yok!"

"KİMSE 'EN BÜYÜK BENİM' DEMEKLE EN BÜYÜK OLMUYOR. GİT İŞİNE YA!"

"Bir fırın vardır ya ekmek çıkarılır dizilir. Yan yana birkaç fırın dizeceksin, bu beyefendi önce birinci fırındaki tüm ekmekleri yiyecek, 5-6 fırının ekmeklerini yiyecek sonrasında Şenol Güneş'le ilgili bir lakırtıyı ağzından çıkarabilecek! Bahsettiğin Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Gordon Milne'den sonraki en başarılı teknik direktörü hatta uluslararası anlamdaki en başarılısı. Milli Takım'da Dünya üçüncüsü olmuş, Beşiktaş'ı Avrupa'da namağlup ilerletmiş. Sen Avrupa'da madara oldun... Sen Şenol Güneş'le ilgili nasıl konuşursun? Senin klasında birinin Şenol Güneş'le ilgili konuşmadan önce besmele çekmen lazım. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim bile bu lafları etmedi, bu ne egodur kardeşim! Kimse en büyük benim demekle en büyük olmuyor. Git işine kardeşim ya!"

GALATASARAY'DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

FATİH ALTAYLI: FATİH TERİM'İN AKLI SAHADA DEĞİL. SPORTİF A.Ş.'YE GEÇSİN, TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ KENDİSİ SEÇSİN

Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında 2 puan bırakmasını da değerlendiren Altaylı, "Fatih Terim'in aklı sahada değil. Falcao, Ankara'ya sakat diye götürülmedi. Falcao sakatsa ben de deve kuşuyum! Ben deve kuşuna daha çok benziyor olabilirim. Falcao sakatsa ben pabucumu yiyeceğim ya. Ben bu adamları 40 senedir falan tanıyorum. Fatih Terim, Mustafa Cengiz-Ali Koç fotoğrafında kaldı. Fatih Terim'in elinde şahane malzeme var, karar ver artık. Bu takım ne oynuyor? Biz ne izleyeceğiz? Kaybet, kazanama ama Selçuk'u oynatma! Taylan'ı oynat, Yunus'u oynat. Maçtan sonra diyor ki bazı arkadaşlar hatalı. Senin kafan nerede? Listenin başına kendini yaz. Yine tercihlerden kendine yazıyor. 'Yanlış adamları oynatmışım, aç futbolcuları oynatacağım' diyor. Ben de diyorum ki başarıya aç teknik adamları oynatalım. Fatih Terim'e yapmış olduğu onca hizmete, kazandığı onca başarıya teşekkür ediyoruz. Başkan olmaya paçası yemiyor, belli ki olmayacak. O zaman Sportif A.Ş.'ye CEO ol, başka bir şey ol. Buranın başına da bir tane teknik direktör bul, getir. Atıyorum Bülent Korkmaz'ı getir, getir de Galatasaray yeni bir yola çıksın" yorumunu yaptı.

"TAKIMI TARAFTAR YÖNETSE DAHA İYİ OLUR"

Galatasaray'ın futbolunu eleştiren Altaylı, "Taraftar diyor ki 'İmparator'u kimseye yedirmeyiz' Yedirmezseniz zaman yer. 98 yaşına kadar, Allah gecinden versin Fatih Terim'e bir şey olsa kulübü kapatacak mıyız? Madem İmparator, bu yönde halefini selefini kendi getirsin, kendi yetiştirsin. Çünkü Galatasaray'ın bu kadar kötü oynaması için özel bir çaba gerekiyor. Galatasaray, 11'ini taraftara sorsun, taraftar belirlesin daha iyi 11 çıkar, daha iyi olur. Keza maç içi değişiklikler, o da taraftara sorulsa, daha iyi sonuç belirler ve daha iyi futbol oynanır! Bir ruh yok, bir anlayış yok, bir sistem yok. Galatasaray bu sene de şampiyon olabilir, geçen sene de yoktu. Geçen sene Galatasaray şampiyon olmadı, rakipleri hediye etti. Bu sene de benzer bir ortam devam ediyor" dedi.

Galatasaray'la ilgili konuşan Altaylı, "Bu sene ve geçen sene Galatasaray'dan utanıyoruz. Sahadaki alçaklar utandırıyor. O alçakları toplayanlar utandırıyor. Başkan bizi utandırıyor, yönetim utandırıyor. Teknik heyet bizi utandırıyor. Kavga, dövüş, küfür kıyamet bizde. Futbol başka bir yerde! Ayıptır. Oraya parasını veren adama da, parasını verip TV'den izleyen adama da ayıptır" ifadelerin kullandı.

SERKAN REÇBER: PSG MAÇINDAKİ OYUN, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİNDE CAMİAYI REHAVETE SOKTU

Galatasaray'ın 1-0 kaybettiği PSG maçı üzerine konuşan Serkan Reçber, "O oyunun ve geri dönüşünün fazlasıyla camiayı havaya soktuğunu ve yansıyanın da Gençlerbirliği maçını hafife almalarını düşünüyorum. Yeni Malatyaspor maçında da benzeri oldu. Hocanın açıklamalarında oyun ve oyuncularla ilgili söylediklerine katılmakla beraber hoca özeleştiri yapmalı. Bunu en rahat yapacak bilgi, tecrübe, deneyim ve özgüvene sahip teknik adam da Fatih Terim" dedi.

Galatasaray'daki yönetim anlayışı üzerine konuşan Altaylı "Bir yönetimin işi takımı ve teknik direktörü rahatlatmaktır. Galatasaray yönetimi, takımı ve teknik heyeti rahatlatamıyor. Futbol kulübünün şube sorumlusunun görevi kol kola fotoğraf çektirmek değildir bu bazen aleyhe olur. Falcao'yu almamalılar diye bağırdım burada. Senin Falcao'yu koltuk altına aldığında, o koltuk altına girmeyen futbolcunun ruh halini de unutmayın. Falcao'yu özel uçakla aldığında tarifeli seferle gelen futbolcunun halini unutmayın. İki başkanlar, yönetim kurulu üyeleri sizin de bu kulübün moralini, takımdaşlığı yüksek tutmanız lazım. Bu yoksa olmaz. Bugün Galatasaray'da yok böyle bir şey. Galatasaray'da herkes yalnız. Galatasaray'da buldumcuk olmuş bir başkan var. Başkan diyor ki 'Allah'ım birisi beni uyandırmasın da rüyam devam etsin' Yanında ikinci başkan var, çok sevdiğim dostum, Abdurrahim Albayrak da doğru hareket tarzı içerisinde değil. Başkan öyle olunca Abdurrahim de böyle oluyor. Abdurrahim böyle olunca teknik direktörün de aklı başka yerde oluyor. Futbolcu da bunu hissediyor" değerlendirmesinde bulundu.

MUSTAFA CENGİZ İLE FATİH TERİM ARASINDAKİ GERİLİM

FATİH TERİM: İKİSİNİN DE BİRBİRİNE GIK DEME HAKKI YOK!

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasında açıklamalar üzerinden yaşanan gerilimi yorumlayan Altaylı "İkisinin de birbirine 'gık' deme hakkı yok. 5 senelik anlaşmayı bilmem kaç bin taraftarın önünde el ele kol kola imzalama zevzekliğini yapan insanların bugün birbiri hakkında söyleyeceği tek kelime olamaz! Tenceresiniz, kapaksınız. O sözleşmeyi o gün orada imzalayacaktınız. Nikahınıza alın birbirinizi! O gün soytarılık ortadaydı. Fatih Terim neyin eksik olduğunu çok iyi bilir. Fatih Terim, öğrenmesi gerektiğini bilmeyen birisi değildir ama karşısında saygı duyacağı birisi lazım. Fatih Terim'in Mustafa Cengiz'e saygı duyma ihtimali sıfırın altında. 'Ay lav yu hozam' diye dolaşan Abdurrahim Albayrak'a da saygı duyma ihtimali sıfırın altında. Bunlarla oturup ne konuşacak Fatih Terim!" dedi.

Serkan Reçber de Galatasaray'la ilgili olarak "Bir değişimin gerekliliği aşikar. Çok fazla doymuş oyuncu var. Oyuncu grubundaki doymuşluk, değişimin göstergesidir. Galatasaray camiası ve taraftarı bardağının dolu tarafına bakması gerekirse Gençlerbirliği maçından ne çıkarabilir? Hiçbir şey. Puan alamayabilirsin, maç kaybedebilirsin, kötü oynayabilirsin ama o duygudaş bir takım olmak zorundasın. Hedefi ara ara tazelemeniz gerekir. Galatasaray'daki oyuncu grubunun hedefinin kalmadığı düşüncesindeyim. İki senedir şampiyonuz, çok iyi bir takımımız var, teknik direktörümüz şahane, taraftarımız çok iyi... Böyle düşünüyorlar. Fatih hocanın ocak ayında işaret ettiği değişimin gereklilik olduğunu düşünüyorum. Belhanda'nın vücut dili, oyun içerisindeki isteksizliğinin başka tarifi olamaz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE 342 GÜN SONRA MAĞLUP!

REÇBER: BU MAÇ ERSUN YANAL'A YAZAR

Kadıköy'de 342 gün sonra mağlup olan Fenerbahçe'de nelerin yolunda gitmediğiyle ilgili konuşan Reçbrer şunları söyledi:

"Bir kanatta Ozan'la bir kanatta Tolga'yla Antalyaspor maçına çıkmak bu karşılaşmanın saha içi kurgusunun ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Bu maç Ersun Yanal'a yazar. Çünkü doğru bir plan değildi. Doğru planla, doğru 11'le çıkarsınız, maç içerisinde istediğinizi yapamadığınızda başka yorumlar yaparız. Maç içerisinde Fenerbahçe'nin coşkusu vardı, doğru oyun oynama isteği vardı ama bu doğru oyunu oynayacak oyuncuları yoktu"

ALTAYLI: FENERBAHÇE'NİN ANADOLU TAKIMLARINA KARŞI ZORLANACAĞINI SÖYLEMİŞTİM

Fenerbahçe'deki durumu yorumlayan Altaylı, "Ben futboldan anlamam, cahil bir adamım ama geçen hafta ne dedim? Fenerbahçe'nin Anadolu takımlarına zorlanacağını söylemedim mi? Türkiye'nin en kötü top oynayan takımına karşısınız ve ondan sadece biraz daha iyisiniz. Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında kaç pozisyonu var? İki gol girişimi var, yarım da pozisyonu var. Biraz takım gibi takıma çattın mı olacağı bu. Bu golü 78'de yersin paniğe kapılırsın da 6. dakikada yiyorsun, önünde uzatmayla beraber bir 90 dakika daha var. 90 dakikada atamayacaksın da ne zaman atacaksın? Antalyaspor karşısında bir pozisyonu var mı? Bir tane penaltı iddiaları var, maçın tekrarı için niye başvurmuyor Ali Koç merak ediyorum. Neleri var? Antalyaspor'un 1'i gol, 3 tane karşı karşıya pozisyonu var." dedi ve ekledi:

"Emre Belözoğlu'nun ciddi düşüşe girebileceğini gördük. 39 yaşındaki adama bu kadar yüklenemezsin. 39 yaşındaki adam seni ligde 36 maç da sırtında taşıyamaz. Bir başka bir şey, bir scout arkadaş dedi ki 'Ersun Yanal'ın takımları 6. haftadan sonra düşüş yaşar' Doğru mu bilmiyorum fakat Fenerbahçe'de zaten bir şey yok. Bir gaza getirelim, devam etsin modu var. Fenerbahçe bir şey oynamıyor"

ALTAYLI: FEDERASYON, KASIMPAŞA VE GALATASARAY'I CEZALANDIRMAK İSTİYOR!

Hakemlerin performansını değerlendiren Serkan Reçber, "İletişim olarak hakemlerimizin mutlaka ders alması lazım. Kasımpaşa-Konyaspor maçını seyrediyoruz, bana göre kararları doğru. Hiçbir itirazım yok. Ancak o kadar kötü bir beden dili ve iletişimi var ki... O kadar rahatsız edici bir durum ki... İkinci defa." dedi.

Serkan Tokat'la ilgili konuşan Altaylı da "Alanyaspor maçında da bunda da. Çok net olarak cezalandırma, tetikçilik maksadıyla yollanmış. Nedenini biliyorum, bazı takımlara niye bunu yaptığını biliyorum ama söylemek mi lazım... Federasyon bazı takımları cezalandırmak istiyor. Başında da Kasımpaşa geliyor. Bir diğeri de Galatasaray. Neden biliyor musunuz? Digiturk'le yapılan anlaşmaya bu takımlar onay vermediler! Özellikle de Kasımpaşa'nın bununla ilgili çok ciddi itirazları olduğunu biliyorum. Federasyon'a 'Benim adıma bunu yapabilirsin' diye yetki vermedi. Bu yüzden de Kasımpaşa'yı cezalandırıyor. Çok net söylüyorum. Sahada adalet yaşasın, bir takımdan böyle adalet sorma hakkına sahip değilsin. Bugün ona yapıyorsun, öbür gün buna yapıyorsun. Böyle olmaz. Ne oluyor? Türkiye'nin en şaibeli ligi oynanıyor. Daha en başından herkes bu Federasyon'un bir haltlar karıştırdığı inancında. Şampiyonluk adayı olarak kendini gören de bu inançta görmeyen de. Çünkü hiç kimse bu sezon başlangıcının temiz olduğunu söylemiyor" yorumunu yaptı.