Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih ilçesi Balat’ta Cambaz Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle gruptaki bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptaki 3 kişiye ateş etti. Silahların çekilmesi üzerine vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi yere yığıldı.



3 kişiyi yaralayan şahıs veya şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.



