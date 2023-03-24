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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı

Galatasaray'ın araştırma ve geliştirme direktörü Fatih Demireli, Alman basınına açıklamalar yaptı. Kaan Ayhan transferinin perde arkasını anlatan Demireli, Kayserispor yenilgisi sonrasında yaşananlara dair de çarpıcı bilgiler verdi

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  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da geçen aylarda araştırma ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilen Fatih Demireli, Almanya'da yayın yapan Spox'a açıklamalar yaptı. Bir dönem çalıştığı Spox'a kariyerini anlatan Demireli, Dries Mertens, Juan Mata ve Kaan Ayhan'la ilgili de açıklamalar yaptı. Demireli'nin açıklamaları şöyle:
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    KAYSERİ DÖNÜŞÜ O ANLARI ANLATTI

    "Mertens'in Napoli'de neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlıyorum. Kayseri'de kaybettiğimiz maçtan sonra herkesin moralleri bozuldu. Dries bunu anlamadı..."
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Daha sezon başıydı, kalitemize güveniyordu ve 'Bu sonucun bizi aşağıya sürüklemesine izin vermemeliyiz' dedi. Çılgınca el hareketi yaparak etrafta dolaştı ve sırayla herkese şu anda gülmeleri gerektiğini söyledi"

     
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı."

     
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Mertens tatil günlerinde sık sık köylere gider ve oradaki insanları ziyaret eder. Mesela kulüpte bir mutfak çalışanı var, onunla arası harika"

     
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Sadece Türkçe konuşuyor. Çayı zaten çok seviyor ve sürekli Türkçe konuşmaya çalışıyor. Kahvaltıda yumurtalarını nasıl istediğini harika bir şekilde anlatabiliyor.
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    KAAN AYHAN TRANSFERİNİ ANLATTI

    "Kaan Ayhan transferinde benim kontaklarım işe yaradı. Geçen yaz da Kaan ve G.Saray arasında temas vardı ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Kışın tekrar denedik ve onunla kişisel bağlantımı kullanabildim. Kaan ile 2015 yılında bir röportaj sırasında tanıştık."
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Yandaki otelde kalıyordu bu yüzden kendisiyle röportaj yapma fırsatı buldum. O zamanlar Kaan'ı çok sevimli bulmuştum. Ondan sonra Schalke'den Kenan Karaman'ın düğününde tanıştığımızda tekrar iletişim kurduk"
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Kulüp, onu ikna etmem için İtalya'ya gitmeme izin verdi. Milano'ya uçtum ve yakalanmamak için iki yoldan Modena'ya giden trene bindim. Önce onu ikna ettim, sonra Sassuolo ile görüştüm. Her şey hallolunca Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndüm."
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

     "İtalyan ekibiyle yapılan görüşmeler 8 saat sürdü. Sassuolo'nun menajeri ile benim aramda masada bir kağıt parçası vardı. Sırayla üzerine rakamlar yazdık ve birbirimize verdik"
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Ondan yeni bir teklif geldiğinde, kendisine yanıt vermek için eğildim. Sonra 'çat' diye bir ses çıktı ve yere düştüm. Müzakerelerin ortasında sandalyem gerçekten kırıldı"
  • Fatih Demireli, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı anlattı! Galatasaray haberleri

    "Önce herkes iyi olup olmadığımı sordu. Sonra kahkahalar koptu. Sonunda yeni bir sandalye aldım ve anlaşmayı yapabildik. Pazarlık notunu, hatıra olarak sakladım."

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