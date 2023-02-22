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Fatih deprem riski haritası! Fatih mahalleri depreme dayanıklılık durumu

Kahramanmaraş depremi sonrası il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Bu ilçelerden biri de Fatih ilçesi... Fatih deprem riski ve dayanıklılık haritası İBB tarafından yayınlandı. İşte Fatih deprem riski ve haritası...

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  • Fatih deprem riski haritası! Fatih mahalleri depreme dayanıklılık durumu

    Fatih deprem riski ve dyanıklılık haritası yayında! Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. Fatih ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Fatih deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Fatih mahalleleri depre riski haritası...

     
  • Fatih deprem riski haritası! Fatih mahalleri depreme dayanıklılık durumu
    FATİH COĞRAFYASI VE NÜFUSU
     
    İLÇE NÜFUSU : 436 bin 539
    YÜZÖLÇÜMÜ  : 15,6 km²
     
    COĞRAFYA
    Fatih bölümünün kuzeyinde Haliç, Güneyinde Marmara, Doğusunda Eminönü kısmı ve Batısında Eyüp ve Zeytinburnu İlçeleri bulunur. 
    İlçenin alanı 15,62 km2.dir. Denizden yüksekliği 60 m.dir. Tarım arazisi yoktur.
    Tarihi Yarımada 7 tepe üzerine kurulmuştur. Şiirlere konu olan İstanbul’un yedi tepesi, Fatih sınırları içinde kalır.
     
    1- Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camiinin bulunduğu tepe.
    2- Çemberlitaş ve Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepe.
    3- Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye'nin bulunduğu tepe.
    4- Fatih Cainin bulunduğu tepe.
    5- Yavuz Selim Camiinin bulunduğu tepe.
    6- Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camiinin bulunduğu tepe.
    7- Kocamustafapaşa Tepesi / Cerrahpaşa Tepesi: Topkapı, Aksaray, Yedikule ve Cerrahpaşa’yı kapsayan bölgenin bulunduğu tepe.
     
    İstanbul’un en eski İlçelerinden olan Fatih kuzey ve batıdan tarihi surlarla çevrilidir.Haliç Ayvansaray’ dan Yedikule’ye kadar uzanan bir bölümü tamir gören bu surlar Fatih İlçesini Eyüp ve Zeytinburnu İlçelerinden ayırır. Haliç ve Marmara kıyılarındaki deniz surları büyük ölçüde tahrip olduğu, zarar gördüğü için günümüze kadar ulaşmamıştır.

     

     

     

     
  • Fatih deprem riski haritası! Fatih mahalleri depreme dayanıklılık durumu

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır.

     
  • Fatih deprem riski haritası! Fatih mahalleri depreme dayanıklılık durumu

    "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    FATİH DEPREM RİSKİ HARİTASI

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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