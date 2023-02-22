FATİH COĞRAFYASI VE NÜFUSU

İLÇE NÜFUSU : 436 bin 539

YÜZÖLÇÜMÜ : 15,6 km²

COĞRAFYA

Fatih bölümünün kuzeyinde Haliç, Güneyinde Marmara, Doğusunda Eminönü kısmı ve Batısında Eyüp ve Zeytinburnu İlçeleri bulunur.

İlçenin alanı 15,62 km2.dir. Denizden yüksekliği 60 m.dir. Tarım arazisi yoktur.

Tarihi Yarımada 7 tepe üzerine kurulmuştur. Şiirlere konu olan İstanbul’un yedi tepesi, Fatih sınırları içinde kalır.

1- Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camiinin bulunduğu tepe.

2- Çemberlitaş ve Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepe.

3- Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye'nin bulunduğu tepe.

4- Fatih Cainin bulunduğu tepe.

5- Yavuz Selim Camiinin bulunduğu tepe.

6- Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camiinin bulunduğu tepe.

7- Kocamustafapaşa Tepesi / Cerrahpaşa Tepesi: Topkapı, Aksaray, Yedikule ve Cerrahpaşa’yı kapsayan bölgenin bulunduğu tepe.

İstanbul’un en eski İlçelerinden olan Fatih kuzey ve batıdan tarihi surlarla çevrilidir.Haliç Ayvansaray’ dan Yedikule’ye kadar uzanan bir bölümü tamir gören bu surlar Fatih İlçesini Eyüp ve Zeytinburnu İlçelerinden ayırır. Haliç ve Marmara kıyılarındaki deniz surları büyük ölçüde tahrip olduğu, zarar gördüğü için günümüze kadar ulaşmamıştır.