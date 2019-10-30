Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, Bandırmaspor’u konuk etti. Taraftarı önünde çok etkili bir futbol ortaya koyan Karagümrük, rakibini 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Turgut Doğan Şahin, savunmanın arkasına sarkan Sercan Yıldırım’ı gördü. Bu futbolcunun aşırtma denemesinde son anda kaleci Hasan topa müdahale etti.

20. dakikada gelişen Karagümrük atağında Ramazan Civelek sağdan bindirip savunmanın arkasındaki Silva’yı gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada Barış’ın pasıyla hareketlenen Silva’nın vuruşunda kaleci Hasan’dan dönen topu Ramazan Civelek tamamladı ancak bu pozisyonda da kaleci Hasan gole izin vermedi.

37. dakikada Ali Kuçik’in pasında savunmanın arkasına sarkan Üstün Bilgi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada orta sahada topla buluşan Barış Özbek uzak mesafeden çok sert vurdu ve topu filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

45+1. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Alparslan yerden ceza sahası yayına gönderdi. Bu noktada Turgut Doğan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Samet’in hatasında topu kapan Barış Özbek ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan gole izin vermedi.

84. dakikada Karagümrük çok hızlı çıktı. Turgut Doğan’ın pasında son çizgiye inen Alparslan, ceza sahası içindeki Silva’yı gördü. Bu futbolcu topu filelere göndermeyi başardı. 3-1

86. dakikada Karagümrük yine çok hızlı çıktı. Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Turgut Doğan Şahin, yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi. 4-1