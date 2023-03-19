Ligde turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

6. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Karagümrük'ün rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda kırmızı-siyahlılar 4 kez kazanan taraf olurken, 1 mücadelede de berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi ve bu maçta Başakşehir rakibini penaltılarla eledi.