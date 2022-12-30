Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sezon başında kadrosuna kattığı Sierra Leone'li Steven Caulker ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.