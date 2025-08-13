Habertürk
        Fatih Karagümrük'e yeni sponsor!

        Fatih Karagümrük'e yeni sponsor!

        Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni sezon forma sponsoru Mısırlı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.08.2025 - 14:57
        Fatih Karagümrük'e yeni sponsor!
        Fatih Karagümrük, forma göğüs sponsorluğu için tekstil firması Mısırlı ile 1 sezonluk anlaştı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Tesisleri'ndeki sponsorluk anlaşmasının basın toplantısına Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Mısırlı CEO'su (Üst yönetici) Murat Eren Taşçı, teknik direktör Marcel Licka, oyuncular Berkay Özcan, Atakan Çankaya ve Marius Tresor Doh katıldı.

        Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı, 1927'den bu yana tekstil sektöründe köklü bir mirasa sahip olduklarını vurgulayarak, "Bizim gibi köklü bir marka ile işbirliği yapmak, markamızı görünür kılmak çok kıymetli bir fırsat. Fatih Karagümrük ile yaptığımız bu sponsorluk anlaşması bizim için sadece bir reklam alanı değil. Marka bilinirliğimizi oluştururken sporun birleştirici gücünden yararlanmak istiyoruz. Bu iş birliğimizin sadece yeşil sahalarda değil, sporun birleştirici gücüyle toplumda da pozitif etkiler yaratacağına inanıyoruz. Fatih Karagümrük ile olan işbirliğimizin, sahada yeni başarılar ve toplumda güzel izler bırakacağına eminim." diye konuştu.

        Taşçı, sponsorlukların öneminden bahsederek, "Kulüplerimizin buna ihtiyacı var. 'Üç büyük' kulübümüzün dışında diğer kulüpler bu bütçelerle nasıl rekabet edecek? Nasıl olacak da büyük takımlar kendilerini geliştirecek? Sponsorlukta da doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Anlaşma 1 yıllık imzalandı ama başkanımızla olan dostluğumuzdan dolayı ömür boyu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Süleyman Hurma, transfer çalışmalarının dünyada ve Türkiye'de zor gittiğini dile getirerek "Sponsorlarımızdan alacağımız destek ile Karagümrük'ü 100. yılında arzu edilen noktaya getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir kadromuz var. Geçen sezondan çok iyi oyuncularımız var. Aramıza katılmış iyi oyuncular var. Aramıza katılacak önemli oyuncularla da görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Sponsor gelirlerini daha güçlü bir ekip kurmak için kullanacaklarını aktaran Hurma, "Transfer haberi çok fazla çıkıyor. İsmi geçen isimler çok değerli oyuncular. Onlar (Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun) Fenerbahçe'nin oyuncuları, anlaşmamız veya görüşmemiz yok. Bugün yok ama yarın olmaz diyemem. Biz kulübümüzü üst seviye oyuncularla takviye edeceğiz." dedi.

        Teknik direktör Marcel Licka da "Önemli olan bu anlaşmayı, iyi oyun ve sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz." dedi.

        Toplantıya katılan oyuncular Berkay Özcan, Atakan Çankaya ve Doh ise anlaşmanın taraf için iyi olmasını diledi.

        Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

