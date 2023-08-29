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        Fatih Karagümrük Flavio Paoletti'yi transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:06
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        Karagümrük'e İtalyan orta saha!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Flavio Paoletti'yi transfer etti.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2003 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kulüp, Paoletti'nin geçtiğimiz sezon Sampdoria formasıyla Serie A'da 12 maçta forma giyip, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarına seçildiğini vurgulayarak, "Yeni transferimiz Flavio Paoletti'ye 'Karagümrük'e hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz." açıklamasında bulundu.

        Futbola İtalyan ekibi Sampdoria'nın altyapısında başlayan ve bu kulübün çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Flavio Paoletti, geçtiğimiz sezonun devre arasında A takım kadrosuna dahil edilip, 12 lig maçında 274 dakika sahada kaldı.

        20 yaşındaki futbolcu; stoper, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor.

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