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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'te Tolunay Kafkas dönemi! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'te Tolunay Kafkas dönemi!

        Teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, Tolunay Kafkas'la anlaşıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:55
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        Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü!
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        Shota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

        Süper Lig'de sezona MKE Ankaragücü ile başlayan Tolunay Kafkas, Ekim ayından görevinden ayrılmış ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı.

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