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Andrea Pirlo: Szalai'yi engellememiz gerekiyordu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Szalai'yi engellememiz gerekiyordu
AA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, rakibe göre daha iyi olduklarını, skoru değiştirebilecek güçleri olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, üzgün olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

Kazanmak istediklerini ve ikinci golü atabilecek pozisyonları ürettiklerini aktaran Pirlo, "Futbol bu. Yediğimiz ikinci golün başlangıcında oyuncumuz oyuna giremedi, hakem de hemen oyunu başlattı. Ama maalesef futbol böyle oluyor. Daha iyiydik, skoru değiştirecek gücümüz vardı ama bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımının duran toplardan çok gol yediğinin hatırlatılması üzerine Pirlo, "Bütün liglerde gollerin yüzde 70'i duran toplardan oluyor. Bütün takımların böyle sorunları olabiliyor. Golü atan oyuncu Szalai'yi markaja alıp daha rahat kafa vurmasını engellememiz gerekiyordu. Bunu yapamadık." diye konuştu.

"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"​​​​​​

İtalyan basınında Rayyan Baniya'nın İtalya Milli Takımı'na çağrılmasının gündemde olduğu yönündeki haberlerin sorulması üzerine Pirlo, şunları kaydetti:

"Rayyan Baniya çok iyi bir oyuncu ve kendisini her geçen gün geliştiriyor. Milli takım konusunda da İtalya ya da Türkiye kararını kendisi verecek. Benim için önemli olan gelişerek devam etmesi."

Türkiye'ye hedeflerini gerçekleştirmek için geldiğini ve en iyisini yapmayı hedeflediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bu ligde gelişerek daha üst seviyeye çıkabilmeyi hedefliyordum. Lige istemediğimiz gibi başladık. Ama her hafta belli organizasyonu oluşturduk ve bunu sahaya yansıtan bir takım haline dönüştük. Her maça aynı önemi vererek en iyi sonucu almak isteyeceğiz. Ligi de en iyi yerde bitirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Andrea Pirlo, son olarak maçla ilgili konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçın ilk yarısında daha iyi savunma yaptık. İkinci yarıda rakibin atak yapacağını biliyorduk. Hızlı hücumlarla rakibi cezalandırabilirdik. Maçı bitirecek şanslar da bulduk ama değerlendiremedik. İkinci golü yedikten sonra hamle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Daha ofansif oyuncular aldık ama maalesef sonuç değişmedi."

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