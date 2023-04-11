Andrea Pirlo: Szalai'yi engellememiz gerekiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, rakibe göre daha iyi olduklarını, skoru değiştirebilecek güçleri olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, üzgün olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

Kazanmak istediklerini ve ikinci golü atabilecek pozisyonları ürettiklerini aktaran Pirlo, "Futbol bu. Yediğimiz ikinci golün başlangıcında oyuncumuz oyuna giremedi, hakem de hemen oyunu başlattı. Ama maalesef futbol böyle oluyor. Daha iyiydik, skoru değiştirecek gücümüz vardı ama bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımının duran toplardan çok gol yediğinin hatırlatılması üzerine Pirlo, "Bütün liglerde gollerin yüzde 70'i duran toplardan oluyor. Bütün takımların böyle sorunları olabiliyor. Golü atan oyuncu Szalai'yi markaja alıp daha rahat kafa vurmasını engellememiz gerekiyordu. Bunu yapamadık." diye konuştu.