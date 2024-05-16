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        Haberler Kısayol Fatih Sultan Mehmet Köprüsü fiyat listesi 2024: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü fiyat listesi 2024: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

        Gün içinde en sık kullanılan köprülerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti zamlandı. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü fiyat listesi merak ediliyor. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:38
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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti zamlandı. 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yeniden düzenlenmiş oldu. İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güncel fiyat listesi 2024

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        FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NE KADAR OLDU?

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.

        Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıktı.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar (Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

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        Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

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