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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

İstanbul'un ve İstanbul Boğazı'nın simge noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bağımsızlığının 75'inci yılını kutlayan Pakistan'ın bayrak renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
FSM Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü
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AA

Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.

AA'nın haberine göre; yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi. Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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