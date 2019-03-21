Fatih'te iş yeri yangını

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Başvekil Caddesi Günaydın Sokak’ta bulunan 4 katlı pasajın alt katındaki elektronik malzeme dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

AA'nın haberine göre; iş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.