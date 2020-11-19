Fatih'te yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) salgınına karşı hijyen çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe genelinde pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını da dezenfekte ediyor.Hastaların yaşadığı binaların girişleri, katlar, asansör içleri, hane kapıları, ziller ve merdiven boşlukları gibi pek çok nokta virüs ve bakterilere karşı etkili malzemelerle temizleniyor.Vatandaşlar, Fatih Belediyesinin bu hizmetinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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