İHA

Kaza saat 01.00’da Fatih Vatan Caddesi Lahor Kavşağı üzerinde meydana geldi. İbrahim Berk idaresindeki 34 BH 4043 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçtikten sonra kavşakta dönmek için bekleyen Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 ve Binali Aktan idaresindeki 34 KT 9895 plakalı otomobile çarptı. İHA'nın haberine göre; sürücü daha sonra park halindeki belediye zabıta aracıyla çarparak durabildi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazada hasar alan otomobiller ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğe kapalı olan Aksaray istikameti belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.