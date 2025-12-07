Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke'den Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklama: İnsanların güveni sarsılıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklama: İnsanların güveni sarsılıyor!

        Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 23:29 Güncelleme: 07.12.2025 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İnsanların güveni sarsılıyor!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'yi geçerek ligde ikinci sıraya yerleşti.

        Galibiyetin ardından Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

        İşte Tekke'nin açıklamaları:

        "KAVGADAN KAÇMADIK"

        Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Tekke, "Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        "GÖZTEPE'NİN OYUN PLANINI BOZDUK"

        Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.

        "BU ÇOCUKLAR ALKIŞI HAK EDİYOR"

        Oyuncularını öven Tekke, "Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı." dedi.

        "İNSANLARIN GÜVENİ SARSILIYOR"

        Galatasaray - Samsunspor maçındaki pozisyon hakkında konuşan Fatih Tekke, "Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?