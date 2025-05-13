Fatih Tekke ve Okan Buruk'tan Türkiye Kupası finali öncesi iddialı sözler

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü (yarın) oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Tekke ve Okan Buruk ile takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera, Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Kupayı çok istediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Yarın hepimiz için güzel ve büyük bir gün. Sezon içerisinde dalgalanmalı bir performans gösterdik. Biz geldikten sonra bu durum bir nebze duruldu. Önümüzde Avrupa için hedef bir maç var. Bu maç için bazı oyuncularımızın aşırı oynama istediği var. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz lazım. Onlara bir özür borcumuz var. Ne kadar zor olursa olsun Avrupa'ya gitmemiz lazım. Ama önümüzde bir Galatasaray gerçeği var. Çok önemli, pahalı ve zorlu bir rakip. Ama karşılarında da çok istekli bir Trabzonspor var. Hak edenin kazandığı, her şeyin sahada kaldığı bir maç olsun. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu almaya çalışacağız" dedi. REKLAM "YAPACAĞIMIZ ŞEY TRABZON ŞEHRİ GİBİ MÜCADELE ETMEK" Yarın takım olarak fazlasıyla mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Tekke, "Bizim 10 haftalık periyotta olumlu ve pozitif şeylerimiz var. Bulunduğum süre içerisinde oyuncularıma vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin çok üzerinde. Avrupa'ya gitme tabi ki çok önemli. Bizim buraya geliş amacımız oyun üzerine biraz daha düşünebilmek. Bizim yarın yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek. Sonuç önemli ama önce mücadele. Bunu da oyun oynayarak yapma ve rahatlama ihtiyacımız var. Mücadele edeceğiz ve bunu da yarın göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TARİHE GEÇMEKTEN ZİYADE BAŞARILI OLMA HEDEFİM VAR" Kupa alarak tarihe geçme hedefi olduğunu belirten, Tekke, "Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzdem kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. "GAZİANTEP BENİM İÇİN ÖZEL BİR YER" Gaziantep'te final oynamanın kendisi için özel olduğunu da belirten Tekke, "Gaziantep benim için çok önemli bir şehir. Çünkü kızım burada doğdu. O yüzden buraya çok yabancı değilim. Daha önce de Gaziantep'te oynadım. O yüzden burası benim için özel bir yer. Bu konuda Okan hocanın önündeyim" diye konuştu. TEKKE'DEN MUSLERA'YA: TÜRKÇE KONUŞSANA! Basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Muslera arasında güldüren bir diyalog da yaşandı. Tekke, Muslera'ya dönerek "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana.güzel konuşuyorsun" derken, Muslera da Tekke'nin sözlerine Türkçe olarak, "Hocam Türkçe konuşabiliyorum ama zor..." şeklinde yanıt verdi. İkili arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden oldu. REKLAM OKAN BURUK: BU HAFTA İKİ KUPA KAZANABİLİRİZ