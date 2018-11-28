Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda alınan 2-0'lık Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası konuştu.

"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı" diyen Terim, "Golle içeri girdik. Çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonlarımız vardı ilk yarı. Devreye 0-0 girince hayıflanacağımız yerde 1-0 mağlup girdik. 2. golden sonra da daha farklı da olabilirdi açıkçası. Galatasaraylılara buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocak hem de temmuzda müsade edecekler. Onlar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Zaman zaman böyle mesajlar verebiliyoruz. Her şeyi görüyoruz. Kulübümüzün gücünün yettiği kadar... Ocakta yetecek yani başka bir şekli yok. Ne istiyorsak o şekilde oynayan yüzdeye geleceğiz. Ben de alışkın değilim böyle skorlara. Bahane üretmeye gerek yok. Soğuktu, kardı falan... Gole kadar iyiydik, sonra değildik. Şimdi UEFA zamanı. İnşallah ona kalırız. Umut ediyorum Avrupa Ligi'ne devam ederiz." şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, arzuladıkları futbolu oynayamadıklarını, gol yollarında sıkıntılarının olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, yedikleri gole kadar kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tesadüf eseri yediğimiz gol bizi devreye mağlup soktu. İkinci yarı yediğimiz ikinci golün ardından kazanma ihtimalimiz yoktu, Lokomotiv bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.

Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı başarılı oyunu nedeniyle tebrik eden Terim, "İyi oynayan da bizim oyuncumuz kötü oynayan da bizim oyuncumuz. Herkes, Galatasaray’da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Bu büyük bir handikap." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, yaklaşan transfer döneminin Galatasaray için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ocak transfer dönemi çok önemli, çok şeyi belirleyecek. Bunlardan daha önemlisi, mağlubiyeti kabullenmeyen, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım ortaya koymak. Bu süreçte de asgari zararla devam etmek bizi çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu

MANUEL FERNANDES CEVABI

Bir soru üzerine Manuel Fernandes'in çok beğendiği bir futbolcu olduğunu kaydeden Terim, "Şu anda gündemimizde böyle bir transfer yok ama futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz." yorumunu yaptı.

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