Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda alınan 2-0'lık Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası konuştu.
"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı" diyen Terim, "Golle içeri girdik. Çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonlarımız vardı ilk yarı. Devreye 0-0 girince hayıflanacağımız yerde 1-0 mağlup girdik. 2. golden sonra da daha farklı da olabilirdi açıkçası. Galatasaraylılara buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocak hem de temmuzda müsade edecekler. Onlar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Zaman zaman böyle mesajlar verebiliyoruz. Her şeyi görüyoruz. Kulübümüzün gücünün yettiği kadar... Ocakta yetecek yani başka bir şekli yok. Ne istiyorsak o şekilde oynayan yüzdeye geleceğiz. Ben de alışkın değilim böyle skorlara. Bahane üretmeye gerek yok. Soğuktu, kardı falan... Gole kadar iyiydik, sonra değildik. Şimdi UEFA zamanı. İnşallah ona kalırız. Umut ediyorum Avrupa Ligi'ne devam ederiz." şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, arzuladıkları futbolu oynayamadıklarını, gol yollarında sıkıntılarının olduğunu söyledi.
Deneyimli teknik adam, yedikleri gole kadar kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tesadüf eseri yediğimiz gol bizi devreye mağlup soktu. İkinci yarı yediğimiz ikinci golün ardından kazanma ihtimalimiz yoktu, Lokomotiv bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.
Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı başarılı oyunu nedeniyle tebrik eden Terim, "İyi oynayan da bizim oyuncumuz kötü oynayan da bizim oyuncumuz. Herkes, Galatasaray’da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Bu büyük bir handikap." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, yaklaşan transfer döneminin Galatasaray için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ocak transfer dönemi çok önemli, çok şeyi belirleyecek. Bunlardan daha önemlisi, mağlubiyeti kabullenmeyen, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım ortaya koymak. Bu süreçte de asgari zararla devam etmek bizi çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu
MANUEL FERNANDES CEVABI
Bir soru üzerine Manuel Fernandes'in çok beğendiği bir futbolcu olduğunu kaydeden Terim, "Şu anda gündemimizde böyle bir transfer yok ama futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz." yorumunu yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.