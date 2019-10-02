Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Maçtan evvel basın toplantısında küçük küçük mesajlar vermiştim. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar'ı da memnun etmiş" ifadelerini kullandı.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizdeki bu avantajı artık kullanmalıyız. PSG ve Real Madrid ile oynamak kolay değil. Ancak bunların özgüveni bizim diğer maçlarımıza yansıyacaktır. Açıkçası topu yere indirdiğimizde ve de hareketli oynadığımızda çok önemli işler yaptık. Golü de bulabilirdik. Diğer golleri de yiyebilirdik, adaletten de şaşmayalım. Bu istek, bu oyun ve yüksek seviyedeki tempo... Analizlerimize göre bazı şeyleri değiştirdik, doğru karar vermişim. Beklerimizi kurtarmak için 3'lü oynamalıydık. Takım bütünlüğünü de sağladık. Büyük oyuncularla oynuyorsunuz. İnanın bana kolay değil. Bu kadar istemek ve gereğini yapmak kolay değildi. Bugünü, bundan sonraki, iyi günlerin habercisi olarak görüyorum."