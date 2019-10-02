Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Fatih Terim: Belki bugünü kaybettik ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kaybettikleri PSG maçının ardından "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Maçtan evvel basın toplantısında küçük küçük mesajlar vermiştim. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni memnun etti" ifadelerini kullandı

Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Maçtan evvel basın toplantısında küçük küçük mesajlar vermiştim. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar'ı da memnun etmiş" ifadelerini kullandı.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizdeki bu avantajı artık kullanmalıyız. PSG ve Real Madrid ile oynamak kolay değil. Ancak bunların özgüveni bizim diğer maçlarımıza yansıyacaktır. Açıkçası topu yere indirdiğimizde ve de hareketli oynadığımızda çok önemli işler yaptık. Golü de bulabilirdik. Diğer golleri de yiyebilirdik, adaletten de şaşmayalım. Bu istek, bu oyun ve yüksek seviyedeki tempo... Analizlerimize göre bazı şeyleri değiştirdik, doğru karar vermişim. Beklerimizi kurtarmak için 3'lü oynamalıydık. Takım bütünlüğünü de sağladık. Büyük oyuncularla oynuyorsunuz. İnanın bana kolay değil. Bu kadar istemek ve gereğini yapmak kolay değildi. Bugünü, bundan sonraki, iyi günlerin habercisi olarak görüyorum."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler: Falcao yakında isyan eder! Galatasaray - PSG yazar yorumları
FUTBOL"Falcao yakında isyan eder"
Son dakika! Thomas Tuchel: Bu ambiyanst çok şansınzı yok
FUTBOLTuchel'den 'ambiyans' itirafı!
Galatasaray, PSG’ye karşı 3. mağlubiyetini aldı
FUTBOLPSG’ye karşı 3. mağlubiyet
Galatasaray'ın Avrupa’daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı
FUTBOLAvrupa’da galibiyet hasreti 9 maç oldu
Son dakika! Bayern Münih, Tottenham'ı farklı yendi
FUTBOLBayern'den gol yağmuru!
Son dakika! Radamel Falcao: Yeni bir takımız ama doğru yoldayız
FUTBOL"Yeni bir takımız ama doğru yoldayız"
Galatasaray: 0 - PSG: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLOlmadı Aslanım!
Son dakika... TFF, Fenerbahçe'nin başvurusu için toplandı
FUTBOLTFF, Fenerbahçe'nin başvurusu için toplandı
Son dakika: Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kararı verildi!
FUTBOLAlanyaspor - Fenerbahçe maçı kararı verildi!
Real Madrid: 2 - Club Brugge: 2 | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ | Real Madrid geri döndü - Haberler
FUTBOLReal geri döndü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X