Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sakat ve cezalı oyuncularının çokluğunu nedeniyle Konya maçında özellikle orta sahada alternatifi bulunmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıktan yeni dönen Fernando’yu Selçuk’la birlikte orta göbekte oynatacak. Ancak Fernando’nun hem sakatlıktan yeni dönmesi hem de sarı kart sınırında olması deneyimli teknik adamı korkutuyor. İlk yarıyı kapatan Belhanda ve Emre’nin yanı sıra Ndiaye ve Donk’un cezalı olması nedeniyle kulübesinde hiç alternatifi bulunmayan İmparator, Fernando’yla özel olarak görüştü. Brezilyalı oyuncusuna kendisini riske edecek hareketlerden uzak durmasını tembihleyen tecrübeli teknik adamın, “Özellikle ikili mücadelelerde dikkatli ol… Haftaya çok önemli bir derbi var. Sarı kart sınırında olduğunu unutma… Rakibe müdahalelerinde sertlikten uzak dur” ifadeleriyle Beşiktaş maçını düşünerek uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

MECBUREN EREN

Fenerbahçe derbisinin ilk 11’inde olmasına rağmen kendisini hazır hissetmediği için oynamak istemeyen Eren Derdiyok, o maçta hocasının oyun planını bozduğu için gözden düşmüştü. Ardından sakat olmamasına rağmen yine forma giymek istemeyen İsviçreli golcü, yaklaşık 1 ayın ardından bugün sahaya çıkacak. Milli takım arasında sakatlanan Sinan Gümüş’ün yokluğunda forvette başka alternatifi kalmayan İmparator, çareyi yeniden Eren’de buldu. Milli arada Eren’le bire bir konuşmalar yapan Terim’in, golcü oyuncuya yeniden güven aşıladığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Fernando Muslera

Ozan Kabak

Maicon

Serdar Aziz

Mariano

Fernando

Selçuk İnan

Ömer Bayram

Sofiane Feghouli

Henry Onyekuru

Eren Derdiyok

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