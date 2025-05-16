Fatih Terim'den geleceğine ilişkin açıklama!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Buraya gelmeden önce de Suudi Arabistan Ligi'ni takip ediyordum. Güçlü bir lig ve bence Avrupa'daki bazı liglerden daha iyi. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.