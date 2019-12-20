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HaberlerFutbol

Fatih Terim'den iki isme kesik!

Galatasaray, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Göztepe maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina'nın yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yunus Akgün de alınmadı

Fatih Terim

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesinde, Ryan Babel'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Bu arada Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan  Lemina, Seri, Şener'in yanı sıra PFDK'ya sevk edilen Jimmy Durmaz'ın dışında  Emre Mor ve Yunus Akgün İzmir kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle;

"Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli."

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